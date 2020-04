Cidades Homem é preso em Jataí transportando 16 tabletes de maconha e quatro pacotes de skank Suspeito foi abordado pela Polícia Militar na GO 184; segundo a corporação, a rota é muito utilizada para o transporte de entorpecentes e para a prática de crimes ambientais

Um homem foi detido na madrugada deste domingo (26) transportando diversas drogas na GO 184, em Jataí, Região Sudoeste do Estado. O suspeito foi preso em flagrante com 16 tabletes de maconha e quatro pacotes de skank (droga sintetizada em laboratório a partir de vários cruzamentos de tipos de maconha). O suspeito, que estava em uma caminhonete, foi abordado pelo C...