Cidades Homem é preso em Jataí com carga de 122 kg de drogas avaliada em R$ 15 milhões Entorpecentes estavam escondidos em fundo falso

Um homem, de 30 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (21) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 122 quilos de cloridrato e pasta base de cocaína na BR-364, em Jataí, no sudoeste goiano. A droga estava escondida no fundo falso de uma carreta com caroços de algodão e está estimada em mais de R$ 15 milhões. Por volta das 7h30, os agentes parara...