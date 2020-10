Cidades Homem é preso em Goiatuba suspeito de estuprar e engravidar enteada de 14 anos De acordo com o relato da menina, que engravidou do suspeito, os abusos sexuais aconteciam há pelo menos três anos

Um homem de 47 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (16) após ser denunciado por estupro pela enteada, de 14 anos, em Goiatuba, município da Região Sul de Goiás. De acordo com o relato da menina, que engravidou do suspeito, os abusos sexuais aconteciam há pelo menos três anos. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o homem responderá por es...