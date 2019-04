Vida Urbana Homem é preso em Goianira após rasgar medida protetiva e tentar invadir casa da ex-mulher O homem, que foi preso preventivamente, já tinha passagens por furto qualificado, roubo, incêndio doloso, lesões corporais, ameaça e violação de domicílio

Um homem de 27 anos foi preso nesta quarta-feira (10) em Goianira, Região Metropolitana de Goiânia, após rasgar uma medida protetiva e tentar invadir a casa da ex-mulher. Após não aceitar o término do relacionamento, em fevereiro deste ano, ele agrediu a ex-companheira com um soco no tórax e a ameaçou de morte. Na época, a vítima registrou ocorrência e pediu proteção à...