Cidades Homem é preso em Goiânia após ejacular em mulher dentro do ônibus Quem pratica importunação sexual pode pegar até 5 anos de prisão

Um homem de 36 anos foi preso depois de ejacular na perna de uma mulher dentro do ônibus da linha 02 em Goiânia. A Polícia Militar (PM) informou que a vítima correu do transporte coletivo depois do ocorrido com medo de ser agredida pelo suspeito. Uma testemunha que estava no veículo e viu a cena agarrou o homem e chamou a PM, que efetuou a prisão em flagrante. Ele deve respon...