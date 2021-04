Cidades Homem é preso em Goiânia ao dirigir sem CNH e embriagado. Bafômetro tem recorde de medição Equipamento registrou 1,55 ml, quatro vezes acima do que já é considerado crime de trânsito. Ele mal parava de pé enquanto falava com a Guarda Civil Metropolitana

Um homem de 40 anos foi preso no último sábado em Goiânia por dirigir embriagado. Ao ser abordado por guardas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na GO-040, na altura do Setor Madre Germana II, ele mal conseguia parar de pé. A Polícia Militar foi chamada. O teste do bafômetro confirmou 1,55 miligramas de álcool por litro de ar expelido. I...