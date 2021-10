Cidades Homem é preso em flagrante suspeito de estuprar a filha de 11 meses e enteada de 9 anos Polícia Civil investiga se a mãe tinha ou não conhecimento dos abusos sexuais sofridos pelas filhas

Um homem foi preso em flagrante suspeito de estuprar sua filha, de 11 meses, e a enteada, de 9 anos, em Mara Rosa. A mãe das meninas também foi presa e é investigada por omissão. As detenções foram realizadas no dia 28 de setembro, mas só foram divulgadas dias após para não atrapalhar as investigações. O delegado Matheus Ferreira de Oliveira, responsável pelo caso, ...