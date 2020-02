Cidades Homem é preso em flagrante com pele de onça-pintada, carne de capivara e espingarda em Campinorte Material foi apreendido e suspeito detido por caça predatória

Um homem foi preso, na noite de segunda-feira (24), com pele de onça-pintada, carne de capivara e uma espingarda na zona rural de Campinorte, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o Comando de Policiamento Ambiental fazia uma patrulha pela região quando abordaram o suspeito enquanto ele caçava. O homem contou que teria recebido dinheiro para abater...