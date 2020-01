Cidades Homem é preso em flagrante com 380 quilos de agrotóxico clandestino em Goiânia O delegado Luziano Carvalho destaca que uma das embalagens contém uma substância extremamente perigosa, que pode matar se inalada; suspeito não justificou a origem do material, nem mesmo apresentou nota fiscal

A Polícia apreendeu no início da tarde desta terça-feira (28) 380 quilos de agrotóxicos que estavam em um armazém, no Jardim Colorado, em Goiânia. Segundo informações do titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Luziano Carvalho, os produtos não poderiam ser armazenados no local. Além disso, não cumprem as exigências e regulamentações l...