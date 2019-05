Cidades Homem é preso em flagrante com 200 kg de maconha dentro de carro em Perolândia Suspeito já tinha passagens por tráfico de drogas e receptação

Um homem foi preso em flagrante com 200 kg de maconha escondidos em um fundo falso dentro de um carro, na madrugada deste sábado (24), na GO-516, em Perolândia, no Sudoeste do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi parado durante uma abordagem de rotina. A droga foi encontrada em um compartimento secreto em toda parte debaixo do veículo. Além disso,...