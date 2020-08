Cidades Homem é preso em cima de árvore com celular furtado em Rio Verde Para a polícia, suspeito disse que não sabia que o aparelho era ilícito

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (11), quando estava em cima de uma árvore com um celular furtado em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), viaturas do 2ºBPM receberam informação via 190 de uma vítima que relatava escultar barulho no telhado de sua casa. A equipe foi até o local é encontrou um homem em cima de uma árvore na porta da casa da sol...