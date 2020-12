Cidades Homem é preso em Campinorte depois de receber drogas pelos Correios Denarc recebeu informações de que a encomenda de comprimidos de ecstasy seria entregue na cidade. Na casa do suspeito também foi apreendido 1 kg de maconha

Um homem foi preso em Campinorte depois de receber uma encomenda contendo ecstasy pelos Correios. A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) recebeu a informação de que o produto estava sendo levado para a casa do suspeito e, junto com os policiais civis da cidade, foram até a casa onde o homem mora no último final de semana. De acordo com a Polícia Civil,...