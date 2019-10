Cidades Homem é preso e jovem apreendido suspeitos de tentar matar motorista de Uber em Goiânia Com a dupla, os policiais apreenderam a arma usada no crime

Um homem foi preso e um adolescente apreendido, na madrugada desta sexta-feira (25), suspeitos de tentar matar um motorista de transporte por aplicativo durante uma tentativa de assalto, na noite desta quinta-feira (24), no Residencial Canadá, em Goiânia. Com a dupla, os policiais apreenderam a arma usada no crime. A corrida foi solicitada por um perfil feminino, mas ...