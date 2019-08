Cidades Homem é preso e 203 kg de maconha apreendida em Goiás Suspeito foi abordado na porta de uma casa no povoado Aparecida de Loyola, em Corumbá de Goiás

As polícias Militar (PM) e Federal (PF) apreenderam 203 kg de maconha em uma casa, na noite desta terça-feira (6), na Rua 6, no povoado Aparecida de Loyola, em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a PM, após apurações e denúncias, os policiais localizaram o suspeito de 37 anos na porta da residência. Dentro da casa, foram encontrados vários tablet...