Homem é preso depois de espancar namorada em Jaraguá

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante em Jaraguá após ele agredir a namorada, de 50 anos, com murros e pontapés. Ele foi autuado crimes de lesão corporal, injúria e descumprimento de medidas protetivas de urgência. A fiança dele foi negada pela Justiça. Segundo as informações da Polícia Civil, os dois namoraram por cerca de seis meses e separaram por co...