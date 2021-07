Cidades Homem é preso depois de agredir companheira com socos e chutes em bar de Joviânia Suspeito das agressões já foi condenado, em 2010, por ter assassinado a esposa

Um homem, de 49 anos, foi preso depois de agredir com socos e chutes a companheira em um bar de Joviânia, na região Sul de Goiás. As agressões ocorreram no último sábado (26) e contra ele foi expedido um mandado de prisão preventiva, cumprido nessa quinta-feira (1º), por lesão corporal e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. Testemunhas relataram que a vítima sofreu...