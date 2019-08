Cidades Homem é preso com pasta base de cocaína escondida em teto de carro, em Aruanã Cerca de 30 quilos da substância foram encontrados com o suspeito, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Carga seria levada para o Distrito Federal

Um homem foi preso, no último domingo (11), após ser flagrado com mais de 30 quilos de pasta base de cocaína em um veículo, em Aruanã, no Noroeste do Estado. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP/GO), a carga, avaliada em R$ 600 mil, estava em um compartimento secreto localizado no teto do automóvel. A apreensão ocorreu durant...