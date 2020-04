Cidades Homem é preso com mais de 20 mil unidades de LSD, em Goiânia O homem foi preso e levado para a Central de Flagrantes

Um homem foi preso com mais de 20 mil unidades de LSD, na noite de quarta-feira (8), no setor São Marcos, em Goiânia. O suspeito foi parado pela Polícia Militar (PM) durante uma abordagem de rotina. Durante a fiscalização, os policiais encontraram 14 cartelas de LSD, com 350 unidades. Na casa do suspeito, os PMs encontraram o restante do entorpecente. Além disso,...