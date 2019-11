Um homem foi preso após ser flagrado com 1,5 mil comprimidos de ecstasy, no Setor Sudoeste, em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (21). O suspeito foi detido durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar (PM). Com ele, de acordo com a corporação, havia também porções de cocaína, maconha e dinheiro em grande quantidade.

Segundo a PM, uma balança de precisão foi encontrada na residência do homem, que disse aos policiais que venderia a droga nas proximidades do Terminal Padre Pelágio. O suspeito foi levado à Central de Flagrantes e autuado por tráfico de drogas.