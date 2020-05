Cidades Homem é preso com maconha, LSD, e ecstasy em Rio Verde Flagrante aconteceu durante a Operação Saturação no Bairro Eldorado

Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (05), suspeito de tráfico de drogas, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante a Operação Saturação no Bairro Eldorado, a equipe do 2º BPM abordou o homem e encontrou com ele duas porções de maconha, 10 papéis de LSD e dois comprimidos de ecstasy. A droga foi apreendida e o suspeit...