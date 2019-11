Cidades Homem é preso com esmeraldas avaliadas em R$ 5 milhões em Goiás Detido estava em um ônibus que fazia a rota Porto Velho (RO) com destino a São Paulo (SP)

Um homem de 33 anos foi preso com 202 pedras de esmeraldas avaliadas em cerca de R$ 5 milhões em um ônibus de viagem, na madrugada desta quarta-feira (6), na BR-060, em Rio Verde, na região Sudoeste do Estado. O veículo fazia a rota Porto Velho (RO) com destino a São Paulo (SP). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito foi descoberto durante uma ab...