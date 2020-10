Cidades Homem é preso com duas esmeraldas e 2 kg de cocaína misturada com farinha na BR-153 Detido é colombiano e disse que recebeu os sacos de farinha de presente da mãe, já às esmeralda o homem disse ter comprado em outro estado, entretanto não tinha documento de origem das pedras

Uma ação conjunta de força policiais na BR-153 deteve um colombiano, de 36 anos, com 2 kg de cocaína misturada com farinha de milho e duas pedras esmeraldas, em Guaraí. Essa prisão ocorreu nesta segunda-feira, 19, no km 332 da rodovia e contou com participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do o Grupo de Operações com Cães (GOC) da Polícia Militar (...