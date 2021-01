Cidades Homem é preso com cloridrato de cocaína avaliada em R$ 75 mil, em Goiânia Com o detido também foram encontradas uma balança de precisão, arma de fogo e munições intactas

Um homem foi preso, na noite de domingo (24), com três peças de cloridrato de cocaína, avaliada em R$ 75 mil no setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia. O suspeito contou à Equipe do Tático do 42° Batalhão da Polícia Militar que a droga seria vendida na região Oeste da capital. Com o detido também foram encontradas uma balança de precisão, arma de fogo e muniçõ...