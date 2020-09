Cidades Homem é preso com caminhonete com placas adulteradas em Luziânia A suspeita é que o homem integre uma quadrilha que faz a locação de veículos de luxo, não devolvem e alteram os sinais para que possam circular sem levantar suspeitas, informou o Comando de Operações de Divisas

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (7) após ser flagrado conduzindo uma caminhonete com placas adulteradas na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo informações do Comando de Operações de Divisas (COD), a equipe abordou o veículo e percebeu que a documentação era falsificada e os sinais identificadores estavam adulterados. De acordo...