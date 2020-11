Cidades Homem é preso com arma na cintura no Setor Sul, em Goiânia Militares encontraram homem com atitude suspeita, que se assustou ao perceber a presença dos policiais

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (11), no Setor Sul, em Goiânia, com uma arma na cintura. Policiais militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) faziam patrulhamento de moto no bairro quando perceberam o homem em atitude suspeita. Ao notar a presença dos policiais, ele teve um sobressalto. Ao ser abordado, a PM informou que fo...