Cidades Homem é preso com arma e munições na região Nordeste de Goiás Detido contou aos policiais que não tinha a documentação da cartucheira e também que não é habilitado

Um homem foi preso com uma arma de fogo de tipo cartucheira calibre 36 e munições, na madrugada desta quinta-feira (21), na região Nordeste de Goiás. Ele estava estacionado às margens da GO, com o pisca alerta ligado. Ao notar a presença dos militares, ele tentou fugir, mas foi abordado logo em seguida. Dentro do carro foi encontrada a arma e nos bolsos dele, foram ...