Homem é preso com 80 aves silvestres em Luziânia Foram os vizinhos que acionaram a polícia

Um homem de 48 anos foi preso e 80 aves silvestres apreendidas em uma casa, na tarde desta quinta-feira (9), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar (PM), foram os vizinhos que acionaram os policiais. Entre as aves, que estavam em gaiolas, havia canários da terra, sabiás, coleirinhos e galos de briga. O suspeito contou que trazia as ave...