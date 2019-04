Vida Urbana Homem é preso com 400 kg de drogas em Bela Vista de Goiás Detido contou aos policiais que receberia R$ 2 mil pelo transporte do entorpecente

Um homem foi preso e 400 quilos de maconha prensada e cocaína apreendidos, no início da tarde desta terça-feira (9), na GO-020, na saída para Bela Vista de Goiás, na região Central do Estado. O detido contou aos policiais que receberia R$ 2 mil pelo transporte do entorpecente. O tenente da Polícia Militar e comandante de barreira da GO-020, Gilmar Melo, contou que a ...