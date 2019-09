Cidades Homem é preso com 40 kg de maconha escondidos em caminhonete na GO-050, no Sul de Goiás Suspeito afirmou à polícia que droga foi adquirida em Campo Grande (MS) e seria levada para Goiânia

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, nesta segunda-feira (23), 40 quilos de maconha em um caminhonete que transitava pela GO-050, no Sul do Estado. De acordo com a PM, a droga estava escondida entre a lataria da caçamba do veículo e o protetor e foi encontrada após uma busca realizada pelos policiais. À corporação, o suspeito teria afirmado que a carga foi ad...