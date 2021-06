Cidades Homem é preso com 30 baterias furtadas em Aparecida de Goiânia Furto ocorreu na madrugada desta terça-feira (1º)

Um homem foi preso, no Setor Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia, após ser encontrado cuidando de um depósito de baterias furtadas que seriam usadas em uma torre de celular. De acordo com a Polícia Militar (PM), o furto ocorreu na madrugada desta terça-feira (1º). No local, tinha um depósito com 30 baterias, 17 carcaças de baterias, 14 tampas numera...