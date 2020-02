Cidades Homem é preso com 160 pedras de esmeraldas em Goiás Detido disse aos policiais que saiu do Mato Grosso do Sul com destino a Brasília

Um corretor de imóveis, de 34 anos de idade, foi preso na noite desta sexta-feira (14) transportando ilegalmente 160 pedras de esmeraldas em uma bagagem de mão. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal durante abordagem ao carro do homem, na BR-364, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. O corretor disse aos policiais que saiu do Mato Grosso do Sul com de...