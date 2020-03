Cidades Homem é preso com 100 kg de drogas dentro de casa, em Trindade Diversas denúncias chegaram até a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante

Um homem foi preso com 100 quilos de maconha dentro de casa, na tarde deste sábado (28), no setor Maysa I, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. As informações são da Polícia Militar (PM). O caso foi descoberto após diversas denúncias que chegaram até a PM. O suspeito foi preso em flagrante com a grande quantidade de droga e foi levado para a delegacia, junto ...