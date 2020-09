Cidades Homem é preso após tentar mandar celulares para prisão de Goiatuba em um drone Segundo a PC, o drone, que levava uma garrafa pet preenchida com diversos celulares e chips, teria saído de um galpão abandonado nas proximidades do presídio

Um homem de 31 anos foi preso na madrugada deste domingo (6) após tentar mandar celulares para a Unidade Prisional de Goiatuba. O detalhe incomum do caso é que o suspeito tentou entregar os aparelhos telefônicos aos prisioneiros com um drone, de acordo com informações da Polícia Civil (PC). Segundo a PC, o drone, que levava uma garrafa pet preenchida com diversos celula...