Um homem foi preso neste sábado (12) por tentativa de homicídio, no Jardim Guanabara, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tentou atropelar por três vezes um outro homem e acabou batendo o veículo em uma loja. Depois do acidente, o suspeito desceu do carro com uma faca e ameaçou a vítima e um policial militar que estava de folga e passava pelo local.

O homem foi preso e levado para a Central de Flagrantes. Segundo a PM, ele estava com mandado de prisão em aberto por homicídio cometido no Pará.