Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil, em Pontalina, na última sexta-feira (3), suspeito de abusar sexualmente e engravidar a enteada, de 13 anos. Na casa, os policiais encontraram exames que comprovaram a gestação, mas a adolescente sofreu um aborto. Resíduos de um embrião foram achados na residência.

A investigação iniciou após denúncias anônimas de supostos abusos cometidos pelo padrasto, que culminaram em uma representação para realizar busca e apreensão domiciliar acatada pela Justiça.

O homem morava com a esposa e três enteadas, entre elas a adolescente de 13 anos. Conversas pelo aplicativo WhastApp da vítima mostraram que ele marcou de ter relações sexuais com ela na sexta-feira, o que não ocorreu por conta da chegada dos policiais.

O aparelho celular do investigado continha fotografias de lençóis sujos com o sangue da vítima, datadas de 28 de agosto deste ano, o que pode indicar o registro do aborto.

Além disso, ainda durante a busca, foi encontrada uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, no quarto do investigado que não possuía a documentação exigida para possuí-la em sua residência.

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e, após os procedimentos de praxes, foi recolhido na Unidade Prisional de Pontalina.