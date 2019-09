Cidades Homem é preso após degolar cadela e atear fogo, em Rio Verde À polícia, ele teria dito que pretendia matar uma pessoa, mas atacou o animal após não encontrar uma vítima. Filhotes encontrados no local serão entregues para adoção

Um homem, de 31 anos, foi preso, no último domingo (29), por suspeita de degolar e atear fogo a uma cadela, no bairro Santa Cruz I, em Rio Verde, no Sudoeste do Estado. Ele teria ameaçado vizinhos com uma faca e foi denunciado à Polícia Civil, que enviou uma equipe para atender à ocorrência. Os policiais chegaram a uma residência e, no quintal, encontraram uma fogueira o...