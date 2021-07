Cidades Homem é preso após cometer assassinato na frente de uma criança, em Mineiros Suspeito chamou a vítima para conversar, sacou o revólver e atirou cinco vezes. Ação foi gravada por câmeras de segurança

Por meio das filmagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil conseguiu identificar o autor de um assassinato no dia 11 deste mês, cometido na frente de uma criança em Mineiros. O homem de 24 anos foi preso nesta segunda-feira (19) e, caso seja condenado, pode pegar até 20 anos de prisão. Conforme as investigações, o suspeito chamou a vítima, de 25 anos, para c...