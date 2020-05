Cidades Homem é preso após capturar 22 tartarugas no Rio Araguaia, em Goiás Suspeito foi abordado pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar, no Distrito de Luiz Alves

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (6), após capturar 22 tartarugas no Rio Araguaia, no Distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava em um barco chegando ao Lago do Brito quando foi abordado pelo Batalhão Ambiental da PM. Os animais ainda estavam vivos e foram soltas novamente no Rio Araguaia. Com o susp...