Cidades Homem é preso após capotar veículo roubado durante perseguição policial em Anápolis Suspeito tentou fugir pela janela do carro após acidente, mas foi preso e levado para a central de flagrantes

Um homem foi preso em flagrante na noite do último sábado (28), em Anápolis, após capotar um carro roubado durante fuga. Policiais Militares localizaram o veículo, um Golf vermelho, que tinha acabado de ser roubado e iniciaram a perseguição. O motorista do carro roubado então empreendeu alta velocidade e realizou manobras arriscadas até que perdeu o controle do veí...