Homem é preso após aplicar golpes dentro de banco e tentar subornar PM na Nova Suíça, em Goiânia

Um homem foi preso na tarde de ontem (21) após aplicar golpes dentro de uma agência bancária, no Setor Nova Suíça, em Goiânia. O suspeito ainda tentou subornar com R$ 20 mil o policial militar (PM) que flagrou a tentativa do crime, porém acabou detido e levado para a Central de Flagrantes. O homem fazia os golpes com a ajuda de um comparsa, que abordava pessoas enquan...