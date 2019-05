Vida Urbana Homem é preso após anunciar em site de vendas online objetos furtados de escola em Goiânia Carlos Henrique Pereira de Oliveira é suspeito de ter cometido o furto na noite da última segunda-feira (29)

Um homem foi preso nesta quarta-feira (1º) suspeito de furtar objetos de uma escola particular localizada no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido na noite de segunda-feira (29) por Carlos Henrique Pereira de Oliveira. A idade do suspeito não foi informada. Ainda segundo a PM, Carlos furtou uma televisão, um computador e R$ 7...