Cidades Homem é preso após ameaçar com arma de fogo funcionário da Enel Servidor estava cortando o fornecimento da energia elétrica do detido

Um homem foi preso em flagrante após ameaçar, com uma arma de fogo, um funcionário da Enel que estava cortando o fornecimento da energia elétrica de sua residência. O caso aconteceu na última quinta-feira (24), em Caiapônia, no Sudoeste de Goiás. Ao chegarem ao imóvel do investigado, os policiais militares encontram duas armas de fogo e munições. Segundo a PM, o ...