Cidades Homem é preso após agredir mulher e cunhados com faca, enxada e martelo Feridos foram encaminhados para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia

Durante uma briga com a mulher na manhã deste domingo (09), um homem de aproximadamente 40 anos esfaqueou a vítima e agrediu os cunhados com golpes de faca, enxada e martelo no Jardim dos Palmares, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o irmão da vítima tentou separar a briga e também foi esfaqueado. Já os outros dois irmãos, um homem e uma mu...