Cidades Homem é preso após agredir grupo de mulheres em boate, em Itaberaí Suspeito também esfaqueou outro homem; a vítima foi encaminhada para o Hugol

Um homem suspeito de agredir um grupo de mulheres e esfaquear outro homem dentro de uma boate foi preso na noite dessa sexta-feira (28), em Itaberaí. De acordo com a Polícia Militar, a vítima da facada estava tentando defender as mulheres quando foi atacado. Ainda segundo a PM, o suspeito estava bêbado no momento do crime e não tem passagens pela polícia. O home...