Cidades Homem é preso ao tentar entrar em presídio de Mineiros com maconha escondida dentro de ovos O jovem foi encaminhado para a delegacia da cidade e deve ser indiciado por tráfico de drogas

Um homem de 20 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (11) ao tentar entrar no presídio de Mineiros, município da Região Sudoeste de Goiás, com porções de maconha escondidas dentro de cascas de ovos. Conforme informações da direção do presídio, a ação foi flagrada durante uma vistoria de rotina, feita com os visitantes e com os itens que são entregues aos de...