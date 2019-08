Cidades Homem é preso ao tentar aplicar “golpe do troco” no Setor Bueno, em Goiânia Escrivão da polícia almoçava em um restaurante quando viu o suspeito tentando praticar o crime

Um homem de 59 anos foi preso, nesta sexta-feira (2), suspeito de praticar golpes em estabelecimentos comerciais no Setor Bueno, em Goiânia. O delegado do 4º Distrito Policial (DP), Carlos Caetano, contou que um escrivão da polícia almoçava em um restaurante quando viu o detido tentando praticar, sem sucesso, o “golpe do troco”. O escrivão solicitou reforço e pass...