Cidades Homem é morto no cruzamento das avenidas Goiás e Anhanguera, em Goiânia Segundo informações preliminares, vítima seria um vendedor ambulante. Uma equipe da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) se desloca para o local, que foi isolado pela Polícia Militar

Atualizado às 17h21 Um homem foi morto na tarde desta quarta-feira (14) no Centro de Goiânia, no cruzamento entre as avenidas Goiás e Anhanguera. A ocorrência foi registrada às 15h38. Segundo informações preliminares da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), testemunhas relataram que a vítima, que seria um vendedor ambulante e teria cerca de 40 anos, foi atingida por ...