Cidades Homem é morto durante briga de família em Aparecida de Goiânia Suspeito teria golpeado a vítima diversas vezes no tórax e nas costas

Um homem foi morto com golpes de uma arma branca durante uma briga de família, na noite deste domingo (3), no Setor Aeroporto Sul I, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC-GO), o suspeito do crime é cunhado da vítima. Os dois ingeriam bebidas alcoólicas quando começaram a discutir. O cunhado teria pegado uma arma branca e golpeado a vítima no tórax ...