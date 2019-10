Cidades Homem é morto durante ação policial em Aparecida de Goiânia De acordo com a PM, o homem era traficante de drogas

Um homem, identificado como Gabriel Henrique Custódio, morreu durante uma ação policial na noite de sábado (12), na Rua Vereador José Fabiano, no Setor Serra Dourada Três, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem era traficante de drogas e teria reagido a uma abordagem, trocado tiros com os policiais e acabou morrendo. O Instituto Médico...