Homem é morto dentro do carro em Aparecida de Goiânia

Um homem, de 24 anos, foi assassinado dentro do carro na tarde desta quarta-feira (12), na Rua São Carlos, no setor Jardim Rio Dourado, em Aparecida de Goiânia. Testemunhas contaram à Polícia Civil que a vítima estaria parada dentro do veículo quando dois homens teriam chegado em outro carro e cada um efetuou diversos disparos contra o motorista. De acordo com a ...